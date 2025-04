A- A+

Campeonato Brasileiro Sport joga mal, perde para o RB Bragantino e segue na lanterna do Brasileirão Com revés na Ilha do Retiro, Rubro-negro segue sem vencer na Série A do Campeonato Brasileiro

O Sport voltou a tropeçar na Série A do Campeonato Brasileiro. Com sua pior atuação até aqui na competição, o Rubro-negro recebeu o RB Bragantino, na noite desta quarta-feira (16), na Ilha do Retiro, pela quarta rodada, e acabou derrotado pelo placar de 1x0. Juninho Capixaba, ainda na primeira etapa, foi o responsável por fazer o único gol do encontro.

O resultado mantém o Leão na lanterna do Brasileirão com apenas um ponto. Já o Massa Bruta, embora possa ser ultrapassado no complemento da rodada, saltou para o quarto lugar com sete pontos. No sábado (19), Pepa e companhia visitam o Corinthians, às 16h, na Neo Química Arena, na sequência do certame.

O jogo

A casa rubro-negra esteve longe de estar lotada, mas os 12.621 torcedores que foram ao estádio viram um Sport pobre de ideias diante do Massa Bruta. Com nove desfalques, entre eles Sérgio Oliveira, que sentiu um desconforto na coxa esquerda às vésperas da partida, o Leão pouco ofereceu perigo aos paulistas. Aliás, o time visitante foi amplamente superior nos 50 minutos jogados no primeiro tempo.

Pressionando a saída de bola do Leão, o RB Bragantino chegou primeiro em finalização de Matheus Fernandes, aos cinco. Sete minutos depois, a equipe do técnico Fernando Seabra abriu o marcador. Após cobrança de escanteio, Sasha parou em grande defesa de Caíque França. No rebote, mesmo cercado por cinco jogadores, Juninho Capixaba dominou e finalizou para o fundo das redes.

À frente no placar, o clube paulista não encontrava dificuldades para incomodar a zaga do Sport. Principalmente nas investidas em contra-ataques. Entre as raras tentativas dos donos da casa, duas saíram dos pés de Lucas Lima. Em uma delas, na sequência do lance, Du Queiroz chutou sobre o jogador adversário e o árbitro chegou a marcar pênalti, alegando toque de mão de Guzmán Rodríguez. Após consulta ao VAR, no entanto, foi confirmado que a bola bateu no peito do atleta do RB Bragantino.

Em dia de mais uma atuação apática de Fabricio Domínguez, Pepa sacou o camisa 8 e acionou Rodrigo Atencio na volta do intervalo. O Sport ganhou em ofensividade, passou a rondar mais a área paulista e com dez minutos já havia finalizado em quatro ocasiões. A mais perigosa saiu dos pés de Barletta. Ele recebeu de Lucas Lima e bateu cruzado rente à trave esquerda de Cleiton.

Em meio à necessidade de pontuar, Pepa abriu ainda mais o time ao tirar Matheus Alexandre e lançar Carlos Alberto em campo. Tití Ortiz, Gustavo Maia e Zé Lucas também foram utilizados na etapa final. Foi em chutes de Ortíz, inclusive, que o Leão ficou mais perto de achar seu gol. Primeiro, o argentino carimbou o travessão adversário. Em seguida, tentou de longe, mas viu Cleiton espalmar sua tentativa para escanteio.

Ficha do jogo

Sport 0

Caíque França; Matheus Alexandre (Carlos Alberto), João Silva, Chico e Hereda; Christian Rivera (Zé Lucas), Du Queiroz (Tití Ortiz), Fabricio Domínguez (Rodrigo Atencio) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Gustavo Maia) e Lenny Lobato. Técnico: Pepa.

RB Bragantino 1

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Fabinho (Eric Ramires), Matheus Fernandes e Jhon Jhon (Isidro Pitta); Eduardo Sasha (Thiago Borbas), Lucas Barbosa (Eduardo Santos) e Henry Mosquera (Vinicinho). Técnica: Fernando Seabra.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)

Gols: Juninho Capixaba, aos 12' do 1T (RBB)

Cartões amarelos: João Silva, Fabricio Domínguez, Matheus Alexandre (SPT); Juninho Capixaba, Thiago Borbas (RBB)

Público: 12.621 torcedores

Renda: R$ 457.205,00

