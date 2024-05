A- A+

Solidariedade Sport realiza bazar beneficente para desabrigados das enchentes do Rio Grande do Sul Clube também doará renda do setor norte inferior da Arena do jogo contra o Brusque

O Sport realiza, nestas quarta (8) e quinta-feira (9), um bazar beneficente com as camisas de jogos oficiais das temporadas de 2022 e 2023.

Toda a renda da ação será revertida para os desabrigados das enchentes causadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O evento acontece na sala vip do Sport, por trás da secretaria social, das 10h às 17h ou até quando durar o estoque.

As camisas do clube de 2022 e 2023 serão vendidas a R$ 75 e R$ 100, respectivamente.

As vendas das camisas serão realizadas, exclusivamente, através do Pix da Rede Muda Mundo, que é responsável pela compra e envio de material de necessidade básica para os desabrigados pela chuva no Sul do País.

O acesso ao bazar é aberto para todos os torcedores do Sport.

Doação de renda

O Sport também anunciou, nas redes sociais, em um vídeo com o presidente do clube, Yuri Romão, que destinará a renda do setor Norte inferior do jogo contra o Brusque, neste sábado (8), para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Os ingressos terão preço único de R$ 10.

Além disso, todos os torcedores que estiverem no jogo contra o Brusque poderão realizar doações através do QR code nos ingressos e em várias partes da Arena Pernambuco. E, para diferenciar, Yuri sugeriu que, ao final da contribuição, os doadores acrescentem R$ 0,87, em referência ao título do Campeonato Brasileiro de 1987.

Serviço

Bazar solidário

Onde: Sala vip do Sport, por trás da secretaria social da sede do clube

Data: 8 e 9 de maio

Hora: 10h às 17h ou até quando durar o estoque

