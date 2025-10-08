Sport realiza segunda edição do Outubro Rosa no Leão com oferta de mamografias gratuitas
Evento em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil reforça o compromisso do clube com a saúde das mulheres
O Sport Club do Recife promove, na próxima segunda-feira (13), das 8h às 17h, a segunda edição do Outubro Rosa no Leão, uma ação voltada à prevenção do câncer de mama, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil. O evento acontecerá na sede do clube e oferecerá 80 mamografias gratuitas para mulheres entre 50 e 74 anos, residentes em qualquer bairro do Recife.
Leia também
• Justiça indefere ação do Flamengo, declara Sport campeão de 87 e Taça das Bolinhas do São Paulo
• Sport anuncia Guilherme Oliveira como novo técnico do sub-13
• Torcedores do Sport envolvidos em tumulto fecham acordo com Justiça e passam por transação penal
Prevenção e cuidado
As vagas serão divididas em dois turnos, 40 pela manhã e 40 à tarde, e o atendimento será por ordem de chegada. Para participar, é necessário apresentar comprovante de residência, documento de identidade e cartão do SUS.
O objetivo da ação é ampliar o acesso ao exame de mamografia, considerado o principal meio de detecção precoce do câncer de mama. Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico precoce pode garantir chances de cura superiores a 90%. A ampliação da faixa etária para mulheres de até 74 anos reforça a importância da prevenção contínua.
Compromisso social
Para o Sport, o Outubro Rosa é uma forma de usar a força do clube em favor da comunidade.
“É motivo de muito orgulho poder usar a força do Clube para promover ações que impactam positivamente a sociedade. Agora, estamos trazendo o mamógrafo para realizar mamografias gratuitas, reforçando ainda mais nossa mensagem de cuidado e prevenção”, afirmou Nayara Oliveira, coordenadora de Recursos Humanos do Sport.
Serviço
Evento: Outubro Rosa no Leão - 2ª edição
Data: Segunda-feira, 13 de outubro
Horário: Das 8h às 17h
Local: Sede do Sport Club do Recife
Atendimento: 80 mamografias gratuitas (40 pela manhã e 40 à tarde)
Público-alvo: Mulheres entre 50 e 74 anos
Documentos necessários: RG, comprovante de residência e cartão do SUS