Sport Sport realiza segunda edição do Outubro Rosa no Leão com oferta de mamografias gratuitas Evento em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil reforça o compromisso do clube com a saúde das mulheres

O Sport Club do Recife promove, na próxima segunda-feira (13), das 8h às 17h, a segunda edição do Outubro Rosa no Leão, uma ação voltada à prevenção do câncer de mama, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil. O evento acontecerá na sede do clube e oferecerá 80 mamografias gratuitas para mulheres entre 50 e 74 anos, residentes em qualquer bairro do Recife.

Prevenção e cuidado

As vagas serão divididas em dois turnos, 40 pela manhã e 40 à tarde, e o atendimento será por ordem de chegada. Para participar, é necessário apresentar comprovante de residência, documento de identidade e cartão do SUS.

O objetivo da ação é ampliar o acesso ao exame de mamografia, considerado o principal meio de detecção precoce do câncer de mama. Segundo o Ministério da Saúde, o diagnóstico precoce pode garantir chances de cura superiores a 90%. A ampliação da faixa etária para mulheres de até 74 anos reforça a importância da prevenção contínua.

Compromisso social

Para o Sport, o Outubro Rosa é uma forma de usar a força do clube em favor da comunidade.

“É motivo de muito orgulho poder usar a força do Clube para promover ações que impactam positivamente a sociedade. Agora, estamos trazendo o mamógrafo para realizar mamografias gratuitas, reforçando ainda mais nossa mensagem de cuidado e prevenção”, afirmou Nayara Oliveira, coordenadora de Recursos Humanos do Sport.

Serviço

Evento: Outubro Rosa no Leão - 2ª edição

Data: Segunda-feira, 13 de outubro

Horário: Das 8h às 17h

Local: Sede do Sport Club do Recife

Atendimento: 80 mamografias gratuitas (40 pela manhã e 40 à tarde)

Público-alvo: Mulheres entre 50 e 74 anos

Documentos necessários: RG, comprovante de residência e cartão do SUS

