Sport recebe ACBF em duelo inédito pela Copa LNF; saiba onde assistir
Caso o Leão vença o time gaúcho, adversário nas oitavas de final será definido por sorteio
O Sport recebe nesta segunda-feira (27), às 20h, a tradicional equipe da Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF), do Rio Grande do Sul, no ginásio Marcelino Lopes. O confronto é válido pela Copa LNF, que estreia no calendário do futsal brasileiro.
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A competição reúne todos os times da LNF Gold e Silver, somando 32 camisas do cenário nacional da modalidade. Nesta primeira fase, os mandos de quadra são das equipes da LNF Silver, considerada como a segunda divisão.
A competição é disputada no formato de jogo único. A proposta da competição é integrar e medir forças entre clubes de diferentes níveis.
Em caso de empate no tempo normal, haverá prorrogação de 10 minutos, dividida em dois tempos de cinco, e, persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis, com cinco cobranças por equipe e, se necessário, cobranças alternadas.
Momento
Após um início difícil na Liga, com duas derrotas logo de cara, o Sport se recuperou e venceu o São Miguel/PR pelo placar de 2x1, fora de casa, em jogo válido pela terceira rodada da competição. Com o ânimo renovado, o Leão encara esse duelo inédito.
Sport x ACBF - saiba onde assistir
Data:27/04
Horário: 20h
Local: Ginásio Marcelino Lopes (Recife/PE)
Transmissão: LNF TV (Youtube)