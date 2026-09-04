Sex, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta04/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futsal

Sport recebe Camaquã pelo jogo de ida dos playoffs da LNF Silver; saiba onde assistir

Partida acontece nesta sexta-feira (04), no Ginásio Marcelino Lopes, no Recife

Reportar Erro
Sport recebe Camaquã pelo jogo de ida dos playoffs da LNF Silver Sport recebe Camaquã pelo jogo de ida dos playoffs da LNF Silver  - Foto: Igor Cysneiros/Sport

O Sport recebe nesta sexta-feira (04), na Ilha do Retiro, a equipe do Camaquã em partida válida pelo jogo de ida dos playoffs da LNF Silver. A bola rola a partir das 19h30. 

Leia também

• Sport segue negociando com Fernando Sobral

• Sport vence Dracena de virada e consegue classificação na última rodada da LNF Silver

Na primeira edição da história da competição, o Leão conseguiu uma classificação histórica. Antes de começar a última rodada da fase de classificação, o Sport estava fora de G-12 e precisava vencer e ainda torcer por uma combinação de resultados. 

Para aumentar a tensão, o Rubro-negro precisou vencer de virada o Dracena por 4x3 e também contou com as combinações sendo definidas nos minutos finais do segundo tempo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Sport Olímpicos e Amadores (@olimpicosport)

 

Durante o mês de agosto, o Sport seguiu em preparação para a fase final da competição e ainda conquistou o título da Copa Pernambuco Adulto ao derrotar a equipe do Tamandaré nas duas partidas. 

Treinador do Sport, Renan Franklin falou sobre a preparação e a expectativa para o jogo. 

"A nossa expectativa é de fazer um jogo forte, devido a essa classificação tão suada que a gente conseguiu. Tivemos um período de treinamento muito bom, estamos em uma crescente na competição e com a confiança em alta. A gente espera ir bem em casa para ter esse resultado positivo e poder ter a vantagem no jogo de volta", afirmou Renan. 

Como já é cultural da modalidade, a disputa eliminatória não conta com superioridade por saldo de gols. Dessa forma, avança quem conquistar duas vitórias ou uma vitória e um empate. Em caso de dois empates ou uma vitória para cada lado, haverá prorrogação; persistindo a igualdade, a equipe de melhor campanha na primeira fase fica com a classificação. 

Saiba onde assistir
Data: 04/09
Horário: 19h30 
Transmissão: Youtube LNF TV 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter