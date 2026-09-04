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Futsal Sport recebe Camaquã pelo jogo de ida dos playoffs da LNF Silver; saiba onde assistir Partida acontece nesta sexta-feira (04), no Ginásio Marcelino Lopes, no Recife

O Sport recebe nesta sexta-feira (04), na Ilha do Retiro, a equipe do Camaquã em partida válida pelo jogo de ida dos playoffs da LNF Silver. A bola rola a partir das 19h30.

Na primeira edição da história da competição, o Leão conseguiu uma classificação histórica. Antes de começar a última rodada da fase de classificação, o Sport estava fora de G-12 e precisava vencer e ainda torcer por uma combinação de resultados.

Para aumentar a tensão, o Rubro-negro precisou vencer de virada o Dracena por 4x3 e também contou com as combinações sendo definidas nos minutos finais do segundo tempo.

Durante o mês de agosto, o Sport seguiu em preparação para a fase final da competição e ainda conquistou o título da Copa Pernambuco Adulto ao derrotar a equipe do Tamandaré nas duas partidas.

Treinador do Sport, Renan Franklin falou sobre a preparação e a expectativa para o jogo.

"A nossa expectativa é de fazer um jogo forte, devido a essa classificação tão suada que a gente conseguiu. Tivemos um período de treinamento muito bom, estamos em uma crescente na competição e com a confiança em alta. A gente espera ir bem em casa para ter esse resultado positivo e poder ter a vantagem no jogo de volta", afirmou Renan.

Como já é cultural da modalidade, a disputa eliminatória não conta com superioridade por saldo de gols. Dessa forma, avança quem conquistar duas vitórias ou uma vitória e um empate. Em caso de dois empates ou uma vitória para cada lado, haverá prorrogação; persistindo a igualdade, a equipe de melhor campanha na primeira fase fica com a classificação.

Saiba onde assistir

Data: 04/09

Horário: 19h30

Transmissão: Youtube LNF TV

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