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Sport Sport recebe contraproposta de Perotti e aguarda por chapas para seguir negociação Atacante quer renovar com o Leão por mais duas temporadas

O Sport está determinado em manter o atacante Perotti para a próxima temporada. O clube tem em mãos uma contraproposta feita pelo camisa 9 para uma possível renovação contratual. Emprestado pela Chapecoense, o vínculo do jogador com os catarinenses encerra no fim deste ano.

A informação antecipada pelo Canal do Luna foi confirmada pela Folha de Pernambuco, na tarde desta terça-feira (17), junto ao diretor de futebol Leonardo Cruz. A reportagem buscou contato com o representante do atleta, mas desde então não obteve êxito.

De acordo com o dirigente rubro-negro, o centroavante pediu um contrato de dois anos para seguir na Ilha do Retiro. Com o Sport em período eleitoral, a proposta será apresentada às duas chapas inscritas no pleito. Em caso de consenso, a atual diretoria seguirá com as negociações.

"Iremos sentar com representantes das duas chapas. Havendo interesse das duas, vamos concluir as negociações", declarou Leonardo Cruz.

Com a camisa do Sport, Perotti viveu um dos melhores anos, em termos de números, da sua carreira. Em 42 aparições, foram 17 gols marcados desde que chegou ao clube em março deste ano. Além disso, o jogador contribuiu com cinco assistências.

Do atual elenco, apenas Chrystian Barletta participou de mais gols que o atacante. O camisa 30 anotou os mesmos 17 gols, mas ajudou com oito assistências, totalizando 25 contribuições, em 47 jogos.

Interesse antigo

Em maio, o Sport já havia sinalizado o interesse em renovar com o jogador que marcou 15 gols na Série B. À época, Perotti estava perto de poder assinar um pré-contrato com outra equipe, mas os representantes do atleta optaram por travar as negociações, entendendo que o atacante deveria manter o foco voltado para dentro das quatro linhas.

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