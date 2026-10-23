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Série B Sport recebe Criciúma em jogo decisivo pela Série B; saiba onde assistir e confira escalações Para o Leão, a conquista dos três pontos é fundamental para seguir sonhando com acesso à Série A

A partir de agora, para que o sonho do acesso continue vivo, cada vitória terá um peso ainda maior e qualquer tropeço poderá significar o fim da esperança. Querendo se manter vivo na Série B, o Sport recebe o Criciúma pela 35ª rodada, nesta sexta-feira (23), às 21h, no estádio da Ilha do Retiro.

O Leão vem de derrota para o Fortaleza em casa, permanecendo com 51 pontos e ocupando a oitava posição do campeonato. Do outro lado, o Criciúma está na quinta posição, tem 59 pontos e está bem próximo de garantir vaga nos playoffs, objetivo que o time rubro-negro ainda corre atrás.

Restando quatro rodadas, a conta do Sport é bem simples, mas dura. O time pernambucano não tem muita margem para erro e, se vencer todos os confrontos, chegará aos 63 pontos, o que dará aproximadamente 99% de chance de classificação.

Dentre os cenários possíveis de classificação, há a possibilidade de um empate pelo caminho e uma pontuação de 61 pontos. Mas, neste caso, o Sport tem as chances reduzidas e ainda dependeria do resultado dos concorrentes diretos - Atlético-GO e CRB, sexto e sétimo colocados, respectivamente - pela última vaga no G6.

Sport vem de derrota para o Fortaleza na Ilha do Retiro e precisa reagir na Série B - Foto: Paulo Paiva/Sport

Necessidade

Precisando urgentemente da vitória, o zagueiro Habraão comentou a importância da partida e projetou o duelo contra o Criciúma.

"Sabemos do desafio que temos. O Criciúma tem um time qualificado, mas nos preparamos bem para fazer um grande jogo. São duas equipes que brigam pelo acesso. Um confronto direto em que temos de entrar fortes mentalmente para entrar bem na partida, aproveitar o fator casa ao nosso favor para encostarmos no pelotão da frente", declarou.

Mudanças

Por conta dos cartões vermelhos recebidos nas últimas rodadas, a zaga do Sport vem sofrendo constantes mudanças. Pela expulsão na derrota contra o Fortaleza, Marcelo Ajul é desfalque certo para o jogo contra o Tigre. Por outro lado, Marcelo Benevenuto, que também foi expulso, mas contra o Atlético-GO, há duas rodadas, volta a estar à disposição e deve assumir o posto entre os 11 titulares.

Outro jogador que deve voltar a estar entre os relacionados é o volante Fernando Sobral, que sofreu lesão e foi desfalque desde a sua última partida, o clássico contra o Náutico, em 26 de setembro.



Adversário

Por um determinado momento, o Criciúma pareceu que estava ficando sem combustível. O time que liderou a Série B por várias rodadas estava na iminência de sair do G6, chegando a acumular cinco derrotas em seis rodadas.

Mas antes do trágico destino acontecer para o time catarinense, a chegada de Umberto Louzer para o cargo de treinador, após a saída de Eduardo Baptista, que decidiu assumir o Internacional na zona de rebaixamento da Série A, parece ter resolvido os problemas.

Com o novo técnico, são quatro vitórias e uma derrota. Neste bom recorte do Carvoeiro, quem vem se destacando é o zagueiro César Martins, que marcou nas duas últimas vitórias. Porém, com desconforto na panturrilha direita, o atleta é dúvida.



Ficha técnica

Sport: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí Lopes; William Oliveira, Biel Fonseca e Patrick de Paula; Diego Hernández, Perotti e Chrystian Barletta.

Criciúma: Airton; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Lepo, Ronald, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Jhonata Robert, Otero e Nicolas.

Local: Estádio da Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Schumacher Marques (PB)

VAR:Pathrice Wallace Correa (RJ)

Transmissões: ESPN/Disney+/SportyNet/Xsports

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