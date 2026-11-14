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Série B Sport recebe Goiás em despedida da temporada na Ilha do Retiro; veja onde assistir e escalações Partida pode valer a classificação esmeraldina aos playoffs do acesso da Série B

No imaginário do torcedor do Sport, o confronto deste sábado (14), às 16h30, na Ilha do Retiro, diante do Goiás, tinha tudo para ser decisivo por uma vaga nos playoffs do acesso da Série B. No entanto, com a derrota sofrida na rodada passada para o Operário-PR, o Leão chega à rodada derradeira do campeonato sem qualquer tipo de aspiração. Ao contrário do adversário, que busca fazer sua parte e tentará secar o CRB para entrar no G-6.

Se o Sport entra em campo na 10ª colocação, com 55 pontos, o Goiás está na 7ª posição, com 58 pontos. A pontuação é a mesma do CRB, equipe que fecha a zona de classificação, mas o Esmeraldino fica atrás no saldo de gols. Os alagoanos têm saldo positivo de seis, enquanto os goianos acumulam menos dois. Em duelo simultâneo, o Galo da Pajuçara recebe o Ceará, no Rei Pelé.

Na capital pernambucana, o duelo que pode levar o Goiás ao mata-mata vai marcar o reencontro do meia Lucas Lima com o torcedor do Sport. O camisa 10 vestiu o manto rubro-negro nas duas últimas temporadas, além de ter passado pela Ilha, em 2013.

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Apesar de não ter pretensões na competição, o Sport não deve entrar em campo com time reserva na despedida do campeonato. A única baixa confirmada é a do zagueiro Marcelo Benevenuto. No fim do revés para o Operário-PR, o capitão levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com isso, cumprirá suspensão. Em sua vaga, a tendência é que Marcelo Ajul assuma a posição e jogue ao lado de Habraão.

Na beira do campo, o Rubro-negro terá o comando de Mariano Soso. Além de retornar após estar suspenso perante o Fantasma, havia a dúvida se o treinador dirigiria a equipe neste sábado. No meio da semana, ele foi liberado para ir à Argentina, depois da morte de sua mãe. Entretanto, o técnico já retornou ao Recife e será o responsável por comandar o Leão.



Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Habraão e Raí Lopes; Fernando Sobral, Patrick de Paula e Carlos de Pena (Biel); Diego Hernández, Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

Goiás

Tadeu; Djalma Silva, Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lourenço e Lucas Lima; Cadu, Felipe Clemente e Kadu Sousa. Técnico: Mozart.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thomé (RR) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: ESPN/Disney+

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