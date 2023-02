A- A+

FUTEBOL Sport recebe o Bahia para clássico nordestino na Ilha do Retiro Confronto acontece às 21h30 desta quarta-feira (22), pela 5ª rodada do Nordestão

Passada a folia de Momo, o Sport volta a entrar em campo na noite desta quarta-feira (22). Às 21h30, o Leão vai receber o Bahia, em encontro válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Com seis pontos, o Rubro-negro é o 2º colocado do Grupo A e busca se recuperar do revés sofrido perante o Ceará, em Fortaleza.

Na semana passada, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), havia divulgado um ofício informando que o clássico nordestino seria transferido para Aracaju. Segundo a entidade, o pedido teria sido feito pela Secretaria de Defesa Social (SDS), que alegou falta de segurança devido às festividades carnavalescas. No entanto, após a governadora Raquel Lyra esclarecer o mal-entendido, o duelo voltou para a casa rubro-negra.

O Sport chega ao embate após uma semana livre para descansar e trabalhar o grupo para a partida. Foi a primeira vez, desde o início da temporada, que o técnico Enderson Moreira teve um intervalo considerável sem compromissos para recuperar sua equipe.

Nomes como Fabinho e Luciano Juba, por exemplo, participaram de todos os 11 jogos do Leão até aqui. Outros como Renan, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús estiveram em campo em dez oportunidades. Jogadores que nos últimos jogos estavam entregues ao departamento médico podem voltar a aparecer na lista de relacionados. São os casos dos laterais-direitos Ewerthon e Eduardo, o volante Ronaldo e o atacante Edinho.

Nos últimos dez encontros entre Sport e Bahia em solo pernambucano, o Rubro-negro da Ilha do Retiro tem retrospecto pra lá de favorável. São sete vitórias leoninas e três empates diante dos baianos. Nos últimos cinco jogos, inclusive, a equipe da casa venceu e sequer tomou gols.

Ficha técnica

Sport

Renan; Deyvson, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho e Jorginho; Edinho (Labandeira), Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo e Jhoanner Chávez (Matheus Bahia); Diego Rosa, Acevedo e Daniel; Biel, Kayky e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Janystony Rabelo de Melo (ambos do PI)

Transmissão: TV Jornal

