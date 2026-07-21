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Ídolo Sport recebe visita de Sandro Goiano, campeão da Copa do Brasil de 2008 Ídolo do Leão esteve presente em treinamento pré-jogo contra o Goiás

Durante a preparação do Sport para a partida contra o Goiás, já em Goiâna, no CT do Atlético Goianiense, nesta terça-feira (21), a delegação recebeu a visita do ex-jogador Sandro Goiano, que fez parte do histórico time campeão da Copa do Brasil 2008. O ídolo recebeu uma camisa personalizada.

Antes das atividades iniciarem, Goiano teve contato com jogadores e comissão técnica. Mas o momento também foi de reencontro com o fisiologista do Sport, Inaldo Freire, que trabalhou com Sandro Goiano em 2008 e 2009, anos do volante no clube.

“Já passaram alguns anos, mas o sentimento segue imenso, as amizades, a trajetória. Muito especial receber e poder vestir este manto. Agradeço bastante ao pessoal da diretoria pela lembrança e carinho. Lembrar do Sport é lembrar daquela Copa do Brasil, dessa torcida apaixonada, que até hoje me trata muito bem”, relembrou o ex-volante Sandro Goiano.

Referência de entrega e raça dentro de campo, o ex-atleta afirmou que sente saudades do tempo no Recife e que espera voltar em breve para entoar o tradicional 'Cazá,Cazá'. Sandro não vai ao Recife há oito anos.

“Estou morrendo de saudades, espero um dia voltar a estar na Ilha gritando o Cazá, Cazá, junto com essa torcida maravilhosa. O Sport é muito marcante em minha vida, foram anos muito felizes morando em Recife e é algo que sempre fará parte de mim”, confessou.

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