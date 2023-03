A- A+

Sport Sport recusa duas propostas por Juba e confirma tentativa de renovação: "estamos aguardando" De acordo com o presidente Yuri Romão, chance do jogador deixar a Ilha antes de agosto é pequena

Não é insanidade afirmar que Luciano Juba é um dos grandes nomes deste início de temporada no futebol brasileiro. São 15 participações diretas em gols, dos 40 anotados pelo Sport em 2023. São oito bolas nas redes e sete assistências para o principal nome do Leão no ano. As boas atuações têm chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior. Recentemente, a diretoria rubro-negra recusou uma proposta do Botafogo.

A informação foi confirmada pelo presidente do Sport, Yuri Romão, à Folha de Pernambuco. Além da proposta do Glorioso, uma outra ainda menos atrativa sequer foi levada adiante pela cúpula rubro-negra. De acordo com o mandatário leonino, a menos que surja uma oferta à altura do jogador, não há chance de Juba deixar a Ilha do Retiro antes do término do contrato, em 31 de agosto.

"Não há a menor possibilidade dele sair antes que o vínculo termine. Se for uma proposta decente, de acordo com o que vale Juba, podemos sentar e conversar. Agora, proposta indecorosa eu nem converso", enfatizou Romão.

Ainda segundo o dirigente, apesar do desejo do jogador em deixar a Ilha do Retiro, uma proposta para renovação de contrato foi apresentada recentemente. "Tentamos renovar, todos os argumentos para a renovação foram feitos, mas até agora não houve resposta. Fizemos uma última proposta, bem acima do que a gente imaginava ou dispunha e estamos aguardando", contou.

Vale lembrar que, desde a última semana, Juba está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Contudo, conforme informou à reportagem o empresário do atleta, Rafael Normande, o camisa 46 não quer deixar a Ilha do Retiro sem que o Leão receba algo em troca. Além de times da Série A do Campeonato Brasileiro, equipes de Portugal, Rússia, China e Emirados também monitoram a situação da joia de 23 anos.

