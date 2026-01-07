A- A+

Futebol Sport recusa proposta de 8 milhões de euros por Zé Lucas Porto procurou o clube para levar o volante formado na base rubro-negra, mas Leão considerou quantia abaixo do ideal para dar andamento à negociação

O Sport recusou uma proposta do Porto, de Portugal, de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 50,3 milhões) para vender o volante Zé Lucas, de 17 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem.







Essa é a segunda proposta que o clube rejeita para vender o jovem formado na base do clube. No ano passado, o Flamengo também tentou levar Zé Lucas oferecendo valores semelhantes ao do Porto, mas o Sport também negou.

Recentemente, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, disse em entrevista à Folha de Pernambuco que viajaria com o ex-presidente do Sport, Luciano Bivar, para a Inglaterra no intuito de auxiliar o Leão a encontrar no mercado internacional potenciais interessados em comprar o jogador.



Evandro, aliás, também confirmou que conseguiu um empréstimo de mais de R$ 1,5 milhão, via Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para ajudar o Sport a quitar dívidas que o clube tinha com Zé Lucas. Processo que não deixou arestas para o risco, por exemplo, de um possível pedido de rescisão indireta por conta dos atrasos salariais e demais pendências financeiras.



Contrato



Zé Lucas tem contrato com o Sport até abril de 2028. A multa rescisória para tirá-lo do clube é de 50 milhões de euros para clubes estrangeiros. Para equipes do Brasil, o valor está na casa dos R$ 100 milhões.

