Futebol Sport recusa proposta de R$ 4 milhões do Bahia para liberar Luciano Juba antes do final de agosto Meia deve permanecer no Sport até o término do contrato, jogando até próximo da metade do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro

O Sport não abre mão de ter Luciano Juba até o término do contrato do atleta, que se encerra em agosto. O clube negou a proposta de R$ 4 milhões do Bahia para liberar o jogador antes do prazo. Sendo assim, o meia continuará por mais 12 jogos pelo Leão, reforçando o time rubro-negro na Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pela Folha.



Juba assinou um pré-contrato com o Bahia para defender o clube a partir de setembro, mas o Tricolor tinha a intenção de antecipar a vinda do prata da casa leonina. O Sport, porém, não chegou a um acordo para liberar o jogador, entendendo que a quantia oferecida não seria suficiente para perder um dos principais atletas do elenco na temporada 2023.





Autor de 19 gols e 15 assistências em 44 jogos pelo Sport, Luciano Juba deve voltar a campo na sexta (14), quando o clube enfrenta o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pela 17ª rodada da Série B.

