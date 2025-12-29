A- A+

Futebol Sport recusa proposta do Atlhetic-MG e deve contar com Marcelo Ajul em 2026 Zagueiro de 23 anos deve se reapresentar ao Leão para a próxima temporada

O zagueiro Marcelo Ajul pode integrar o elenco do Sport em 2026. O atleta de 23 anos estava emprestado ao Athletic-MG e disputou 24 jogos pela Série B deste ano. O clube mineiro tinha a opção de compra no fim da temporada, mas o Leão rejeitou a proposta apresentada.

O valor acertado no contrato por 80% dos direitos do jogador era de R$ 3 milhões para um novo vínculo de quatro anos. No entanto, o Athletic-MG ofereceu um valor considerado muito abaixo do esperado pela diretoria rubro-negra.



O novo executivo de futebol do Sport, Italo Rodrigues, comentou sobre a situação do jogador durante a coletiva de apresentação concedida para a imprensa.

“Sabe quantos atletas se apresentaram hoje? Foram 12. Isso não é porque outros não vão se apresentar. Tenho Maia e Felipinho que estavam no Criciúma e o contrato lá vai até dia 31 também. O Athletic fez proposta oficial e existe essa possibilidade (de saída). Não temos interesse em negociar (uma parte) valor da cláusula. Se eles forem exercer, terão que exercer por completo”, afirmou.

O contrato de Marcelo Ajul com o Sport vai até o final de 2027. Antes do empréstimo, ele também defendeu a camisa do Leão da Ilha em seis oportunidades este ano, com um gol marcado e uma assistência.

