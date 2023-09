A- A+

Tabu Sport reencontra ABC fora de casa depois de intervalo com tabu de 21 anos sem vencer para superar As três partidas entre as equipes neste ano foram disputadas na Ilha do Retiro com vitórias do Leão

Sport e ABC se enfrentaram três vezes em 2023 na Ilha do Retiro, com o Leão vitorioso em todos os jogos. Nesta sexta-feira (15), pela Série B, o confronto nordestino será o primeiro com mando alvinegro após um intervalo de dez anos e registra um tabu: são 22 anos desde o último triunfo rubro-negro em Natal.

Neste século, o Sport visitou o ABC em apenas quatro oportunidades. A última vitória aconteceu na Copa do Nordeste de 2001, quando o Leão venceu por 2 a 1 com gols de Rodrigo Gral e Ricardinho Furacão.

Depois desse encontro, as equipes se enfrentaram mais três vezes no Frasqueirão. O ABC venceu todas. 3 a 0 pela Série B de 2011, 2 a 0 pela Copa do Brasil de 2013 e 4 a 2 na Segundona do mesmo ano.

Há um equilíbrio quando se analisa o retrospecto geral dos jogos em Natal. São 11 partidas, quatro vitórias do ABC, três do Sport e quatro empates.

Sport e ABC se encontram vivendo momentos conturbados na temporada. Apesar de ser o segundo colocado, o Leão está há cinco jogos sem vencer. Já o Alvinegro é o lanterna da Série B com apenas duas vitórias em 27 jogos.

