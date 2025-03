A- A+

Sport Sport busca aproveitar semana livre para ganhar 'reforços' contra o Santa Cruz Leão vive expectativa de contar com mais dois jogadores no clássico do próximo sábado (15), no Arruda

Com tempo livre para se preparar para o confronto de volta diante do Santa Cruz, pela semifinal do Campeonato Pernambucano, o Sport espera aproveitar o raro período sem jogos para "ganhar reforços" para o compromisso de sábado (15), no Arruda. O Rubro-negro tenta recuperar alguns jogadores que estão entregues ao departamento médico do clube.

Ausente desde o jogo com o Decisão, pelas quartas de final do Estadual, o atacante Chrystian Barletta segue se recuperando de um desconforto no joelho esquerdo. Ele sofreu um trauma na região na eliminação leonina para o Operário-MT, pela Copa do Brasil, no último dia 25.

Em seguida, para o duelo com o CRB, o técnico Pepa perdeu dois novos jogadores: os meias Titi Ortiz e o argentino Rodrigo Atencio. O caso do camisa 59 é menos preocupante. Ortiz está em reta final de recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda, sofrida durante o treinamento.

Atencio, por sua vez, deve demorar um pouco mais a deixar o departamento médico. O jogador recém-chegado fraturou um dos dedos do pé esquerdo, contra o Decisão. A expectativa é que o argentino fique à disposição de Pepa apenas no início da Série A do Campeonato Brasileiro. Com apenas seis aparições com a camisa do Sport, o camisa 20 vinha caindo nas graças do torcedor, após marcar três gols e contribuir com uma assistência.

No clássico do último final de semana, o lateral-esquerdo Dalbert e o atacante Gonçalo Paciência deixaram a partida no intervalo com dores na coxa, mas não preocupam a comissão técnica.

De olho em mais uma final do Pernambucano, o Sport encara o Santa Cruz, sábado, às 16h30, no Arruda, podendo perder até por um gol de diferença, depois da vitória por 2x0 na Ilha do Retiro. Caso o Tricolor dê o troco com a mesma vantagem de gols, o clássico será resolvido nos pênaltis.

