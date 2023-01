A- A+

Sport Sport registra reforços, e Enderson Moreira poderá ter recém-chegados diante do Maguary Com abertura da janela de registros, Rubro-negro registrou seis atletas oficializados para a temporada

Com a estreia na temporada 2023 batendo na porta, o Sport poderá contar com reforços para encarar o Maguary, nesta quarta-feira (11), às 21h, na cidade de Bonito, pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano.

Nesta terça-feira (10), com a abertura da janela de registros por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Leão correu para regularizar os recém-chegados à Ilha do Retiro no BID da entidade que comanda o futebol nacional.

Dos seis jogadores oficializados pelo clube, o Sport conseguiu registrar todos. Sendo assim, o goleiro Renan, o lateral-esquerdo Igor Cariús, os meias Jorginho e Matheus Vargas, além dos atacantes Edinho e Gabriel Santos, ficam à disposição do técnico Enderson Moreira para a partida no estádio Arthur Tavares de Melo.

Como todos já vinham treinando com o restante do elenco durante a pré-temporada, há chances de serem utilizados diante do Maguary.

