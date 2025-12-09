A- A+

Futebol Sport registra segundo pior ataque de sua história nos pontos corridos da Série A Os 28 gols marcados esse ano só não superam a marca de 2021, ano em que o clube também caiu

Em sua 12ª participação na Série A do Campeonato Brasileiro, na era dos pontos corridos, o Sport não cansou de acumular marcas negativas. Na edição deste ano, por exemplo, o Rubro-negro registrou o seu segundo pior ataque, desde que estreou neste formato da competição em 2007.

O Sport acumulou apenas duas vitórias no Brasileirão. O número em si pode ser justificado pela quantidade de gols marcados pelo time no campeonato. Foram apenas 28 bolas na rede, em 38 rodadas. Disparado o setor ofensivo menos eficiente. Os outros clubes que marcaram menos gols foram Juventude (19º) e Vitória (15º), que anotaram 35 tentos cada.

O fraco desempenho do ataque leonino nesta temporada só não superou o do rebaixamento de quatro anos atrás. Em 2021, o time pernambucano marcou apenas 24 gols, apesar de vencer nove partidas e somar 38 pontos, 21 a mais que no torneio recém-terminado. Na ocasião, os números ofensivos também foram os piores daquela edição. Última colocada, com 15 pontos, a Chapecoense fez três gols a mais.

Além das diferentes formas de jogar, com quatro técnicos no comando em 2025, a pouca efetividade passa principalmente pela irregularidade dos homens de frente.

O único atacante rubro-negro que vinha conseguindo se firmar foi Derik Lacerda. Emprestado junto ao Cuiabá, o centroavante chegou na segunda parte do ano e fechou o campeonato como artilheiro do Sport, com seis gols. No início de novembro, porém, o jogador teve sua saída antecipada por conta de atos de indisciplina.

Outras peças que deveriam ser referências ofensivas pouco contribuíram. Pablo, com três gols, foi o único outro homem de área a marcar. Colo Ramírez e Gonçalo Paciência terminaram a Série A em branco. Com quatro gols anotados, Lucas Lima foi o vice-artilheiro rubro-negro na competição. Léo Pereira, com três gols, fecha o pódio.

Gols marcados pelo Sport na Série A dos pontos corridos

2007 - 54 gols;

2008 - 45 gols;

2009 - 48 gols;

2012 - 39 gols;

2014 - 36 gols;

2015 - 53 gols;

2016 - 49 gols;

2017 - 46 gols;

2018 - 35 gols;

2020 - 31 gols;

2021 - 24 gols;

2025 - 28 gols.

Veja também