Sport renova certificado de clube formador junto à CBF

A- A+

O departamento de futebol de base do Sport informou a renovação do Certificado de Clube Formador (CCF) junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este é o terceiro ano consecutivo que o Leão integra a seleta lista.

Criado em 2012, o certificado atesta que o Leão oferece toda a estrutura técnica relativa ao futebol de base, garantindo ao clube formador, em contrapartida, direitos exclusivos. O Sport recuperou o selo em 2023, após três anos de fora.

“A renovação do certificado é fruto de todo o cuidado que temos tido com as categorias de base em nossa gestão. A base é uma prioridade para o Sport e não medimos esforços em darmos as melhores condições de trabalhos para aqueles que a fazem”, celebrou o presidente Yuri Romão.

Veja também