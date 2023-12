A- A+

Sport Sport renova com Alan Ruiz até o fim de 2024 Camisa 8 é o quinto jogador com vínculo estendido pelo Rubro-negro

O Sport segue se mexendo para estruturar a equipe para o próximo ano. No fim da tarde desta terça-feira (12), o Rubro-negro acertou a renovação contratual do meia Alan Ruiz. O argentino de 29 anos segue na Ilha do Retiro até dezembro de 2024.

"Alô, torcida, rubro-negra, estou muito feliz em contar que estaremos juntos mais um ano, e que seja um 2024 cheio de alegria", declarou o jogador às redes sociais do clube.

Na semana passada, o próprio Alan Ruiz já havia afirmado que seguiria no clube. Na oportunidade, o camisa 8 respondeu uma publicação no Instagram que garantia que o jogador estava deixando o Sport. "Acabo de descobrir por esta página que estou indo embora! Você sabe mais do que eu! Alan estará na Ilha em 2024", comentou na ocasião.

Alan Ruiz foi contratado pelo Sport na janela de transferências do meio do ano. Pelo clube, foram 17 jogos, contribuindo com dois gols e uma assistência. Na reta final da Série B, porém, acabou virando baixa devido a uma lesão muscular e não pôde ajudar a equipe na briga pelo acesso.

O argentino é o quinto jogador com contrato renovado pelo Sport para a próxima temporada. Além dele, estenderam o vínculo: o goleiro Jordan, o zagueiro Alisson Cassiano, o lateral-esquerdo Felipinho e o volante Fabinho. Ainda em relação ao elenco, o Leão anunciou recentemente a contratação do lateral-direito Lucas Ramon e o zagueiro Luciano Castán.

