Sport Sport renova com Ewerthon até julho de 2026 Antigo vínculo do lateral-direito com o clube encerraria em agosto de 2024

Preocupado com a valorização dos ativos do clube, o Sport acertou a extensão do contrato do lateral-direito Ewerthon. O vínculo do jogador de 22 anos, que anteriormente iria até agosto do ano que vem, agora perdura até julho de 2026. O comunicado foi feito pelo clube na tarde desta quinta-feira (8).

“Ewerthon é um ativo do Sport, um jogador muito importante para nós e que ficamos felizes de poder fazer esse reconhecimento e valorização em torno dele, um atleta da base, algo que também é uma política nossa. É um jogador que nos ajuda demais e tenho certeza que assim seguirá fazendo ao longo desses próximos anos”, destacou o executivo de futebol, Jorge Andrade, à comunicação leonina.

No profissional desde 2019, Ewerthon se firmou de vez no Sport em 2021, após breve passagem por empréstimo pelo CSA. Pelo Rubro-negro, são 108 aparições ao todo. Na atual temporada, participou de 21 jogos da equipe dirigida por Enderson Moreira, contribuindo com dois gols e duas assistências.

