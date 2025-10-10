A- A+

Sport Sport renova com Igor Cariús até o fim de 2026 Lateral-esquerdo vai chegar à sua quarta temporada com a camisa rubro-negra

Com a vida cada vez mais difícil na Série A do Brasileiro, o Sport já se movimenta visando a temporada 2026. Na última quinta-feira (9), o clube pernambucano acertou a renovação contratual do lateral-esquerdo Igor Cariús, até dezembro do próximo ano.

A informação divulgada inicialmente pelo ge, foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao empresário do jogador, Jonas Diniz. Na Ilha do Retiro desde 2023, o atleta de 32 anos tinha vínculo com os rubro-negros até o término da atual temporada.

Ao todo, Cariús entrou em campo 93 vezes com a camisa do Sport. Além de contribuir com dois gols, deu dez assistências. Nesta temporada, entre altos e baixos, atuou em 32 jogos, sendo 18 na Série A do Brasileiro. Na última rodada, no revés para o Atlético-MG, foi titular na Arena MRV.

Ainda durante sua primeira temporada pelo clube, Igor Cariús foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por 360 dias, por manipulação de jogos, da época que defendia o Cuiabá.

Na oportunidade, com apoio do presidente Yuri Romão, seguiu trabalhando no clube até retornar aos gramados em agosto do ano passado, durante a Série B, ajudando o Leão no acesso.

