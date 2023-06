A- A+

Sport Sport renova contrato com Fábio Matheus, joia da base leonina Atleta tem extensão contratual por mais três anos

Dando continuidade à série de extensões contratuais que vem promovendo nos últimos dias, nesta quarta-feira (14), o Sport anunciou de forma oficial a renovação com o volante Fábio Matheus. Revelado na base do clube, o atleta agora tem contrato até o fim de 2026.

Fábio foi um dos destaques do clube na campanha da última Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Copinha, disputou seis jogos e marcou dois gols, contribuindo para que a equipe chegasse até as quartas de final, um dos melhores resultados da história do Leão na competição.

No retorno do torneio de base, o volante passou a receber oportunidades com o técnico Enderson Moreira. Na atual temporada, já são 16 aparições e um gol marcado entre os profissionais. O jogador vem sendo alvo de uma série de elogios por parte da torcida.

