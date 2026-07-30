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Futebol

Sport renova contrato com o atacante Barletta

Jogador assinou vínculo com o Leão até 31 de julho de 2029

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Barletta, atacante do SportBarletta, atacante do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport comunicou nesta quinta-feira (30) a renovação contratual com o atacante Barletta. O jogador de 25 anos ampliou o vínculo com o Leão até 31 de julho de 2029. Com a camisa rubro-negra, o atleta tem 126 partidas, com  28 gols marcados e 13 assistências.

“O Sport representa muito na minha carreira e na minha vida. Eu me sinto feliz e orgulhoso sempre que entro em campo para defender esta camisa. Assino essa renovação com muita alegria, também considerando ser um reconhecimento. Agradeço a confiança e espero poder ajudar o clube ainda mais nos desafios que teremos pela frente”, declarou o camisa 30.

A renovação também coloca um ponto final nos rumores de que Barletta estaria próximo de acertar com o Botafogo. O clube carioca demonstrou interesse na contratação do atacante do Sport, mas o Leão ratificou que não tinha intenção de abrir negociação. 

Barletta está no Sport desde 2024 e conquistou três títulos consecutivos do Campeonato Pernambuco (2024,2025 e 2026). Mesmo com o rebaixamento em 2025 no Campeonato Brasileiro, o jogador chegou a despertar o interesse da Chapecoense, mas as negociações não avançaram. Nesta temporada, o atleta disputou 32 partidas pelo Leão, com 11 gols marcados.

 

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