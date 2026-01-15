Sport renova contrato com o atacante Zé Roberto

A- A+

O Sport oficializou a renovação de contrato com o centroavante Zé Roberto até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. O jogador estava treinando normalmente junto ao elenco rubro-negro no CT José de Andrade Médicis e participou de jogo-treino contra o Botafogo-PB, na semana passada.

Pelo Sport, Zé Robero tem 49 jogos disputados, com 11 gols marcados e 10 assistências. O atleta não atuou em 2025 por conta de uma lesão no joelho sofrida em novembro de 2024, contra o Operário-PR, em jogo válido pela 35ª rodada da Série B.

"Estou muito feliz e lisonjeado de fazer parte de mais uma temporada aqui pelo Sport. É um clube que aprendi a amar e torcer também. O ano de 2025 foi de dificuldade para mim por ficar o tempo todo fora por conta de uma lesão chata que tive. Mas, graças a Deus, agora estou recuperado e saudável para dar continuidade no trabalho no Sport para ajudar nessa retomada do clube. Agradeço todo o carinho que a torcida teve por mim em todo esse tempo. Prometo me doar ao máximo para fazer um ótimo ano, fazendo muitos gols para a torcida", afirmou.

Parceria

Zé Roberto será comandado no Sport pelo técnico Roger Silva. Entre 2015 e 2016, o agora treinador atuou ao lado do centroavante em equipes como Bahia e Ponte Preta.

"Sempre gostei do professor. Quando joguei com ele, Roger já era experiente e eu estava começando. A gente sempre viu a qualidade que ele tinha jogando. Agora é uma responsabilidade a mais. Ele sempre está ali pegando no nosso pé. No dos centroavantes mais ainda porque desempenhou esse papel muito bem. Ele é um treinador dedicado, trabalha muito e está sempre cobrando a gente ao máximo. Era o que precisávamos para esse começo de temporada. Se Deus quiser esse trabalho vai dar certo. Vida longa ao professor Roger aqui no Sport", concluiu.

