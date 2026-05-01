A- A+

futebol Sport renova contrato com o lateral-direito Augusto Pucci Prata da casa do Leão ampliou o vínculo com o clube até o fim de 2027

O Sport oficializou nesta sexta-feira (1º) a renovação de contrato do lateral-direito Augusto Pucci até o fim de 2027 – podendo ser estendido por decisão do clube até 2029. Nesta temporada, o prata da casa de 18 anos disputou 21 partidas com a camisa rubro-negra, com um gol marcado e três assistências.

No Campeonato Pernambucano deste ano, Pucci foi o lateral-direito com mais jogos disputados, além de liderar em passes certos para frente e em duelos ofensivos ganhos. Na Série B, o jogador aparece como o segundo colocado em aproveitamento de duelos defensivos entre os atletas da posição. Já na Copa do Nordeste, ele lidera tanto no aproveitamento de duelos totais quanto no índice de acerto nos cruzamentos.

Veja também