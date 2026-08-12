A- A+

Sport Sport renova contrato com Marcelo Ajul até o fim de 2028 Novo acordo entre clube e jogador prevê ainda um reajuste salarial para o defensor

O Sport acertou a renovação contratual do zagueiro Marcelo Ajul. Antes válido até o fim de 2027, o novo acordo vale até o término de 2028 e já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira (12).

Além de mais um ano de duração, o novo contrato de Ajul com a equipe da Ilha do Retiro prevê um aumento salarial para o defensor de 23 anos. As partes chegaram a um consenso financeiro nos últimos dias. O atleta está no clube desde 2021.

“Sentimento de felicidade. Mais um sonho realizado dentro do Sport. Eu e a minha família já estamos acostumados, são cinco anos de casa. Feliz demais e esperando que além de 2028, este vínculo seja ainda maior, para que uma bonita história continue sendo construída aqui dentro”, declarou o camisa 3 ao site oficial do Sport.

Depois de iniciar a temporada como titular, Marcelo Ajul perdeu espaço com Márcio Goiano durante a Série B do Brasileiro. Com a chegada de Gilmar Dal Pozzo, no entanto, o zagueiro foi titular em três das últimas seis partidas. Ao todo, em 2026, foram 22 aparições e três gols marcados.



Veja também