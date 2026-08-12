Qua, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta12/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Sport

Sport renova contrato com Marcelo Ajul até o fim de 2028

Novo acordo entre clube e jogador prevê ainda um reajuste salarial para o defensor

Reportar Erro
Marcelo Ajul, zagueiro do SportMarcelo Ajul, zagueiro do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport acertou a renovação contratual do zagueiro Marcelo Ajul. Antes válido até o fim de 2027, o novo acordo vale até o término de 2028 e já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira (12). 

Além de mais um ano de duração, o novo contrato de Ajul com a equipe da Ilha do Retiro prevê um aumento salarial para o defensor de 23 anos. As partes chegaram a um consenso financeiro nos últimos dias. O atleta está no clube desde 2021. 

Leia também

• Com dois acessos na carreira, Juan Alano mira repetir sucesso no Sport

• Sport x Londrina: Leão tem retrospecto favorável e nunca perdeu para adversário no Recife

“Sentimento de felicidade. Mais um sonho realizado dentro do Sport. Eu e a minha família já estamos acostumados, são cinco anos de casa. Feliz demais e esperando que além de 2028, este vínculo seja ainda maior, para que uma bonita história continue sendo construída aqui dentro”, declarou o camisa 3 ao site oficial do Sport. 

Depois de iniciar a temporada como titular, Marcelo Ajul perdeu espaço com Márcio Goiano durante a Série B do Brasileiro. Com a chegada de Gilmar Dal Pozzo, no entanto, o zagueiro foi titular em três das últimas seis partidas. Ao todo, em 2026, foram 22 aparições e três gols marcados. 
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter