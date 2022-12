A- A+

Futebol Sport renova contratos com Chico e Ronaldo Revelados pelo clube, dupla continuará no Leão para a temporada 2023

O Sport oficializou nesta sexta (30) as renovações contratuais do zagueiro Chico e do volante Ronaldo. O defensor firmou novo vínculo até dezembro de 2024, enquanto o meia segue na Ilha do Retiro até novembro de 2023.

Os dois atletas são pratas da casa do Sport. Em 2022, Chico disputou 24 partidas. Ronaldo entrou em campo 35 vezes. Além da dupla, o Leão já havia anunciado as renovações do lateral-direito Eduardo, do volante Fabinho e do atacante Wanderson.

O Sport estreia na próxima temporada no dia 8 de janeiro, diante do Íbis, na Ilha do Retiro, pela rodada inaugural do Campeonato Pernambucano 2023.



