A- A+

Patrocínio Sport renova patrocínio com a Moura Dubeux até o final de 2024 Marca da empresa vai ser estampada ao lado do escudo da equipe rubro-negra

O Sport renovou o contrato de patrocínio com a Moura Dubeux, empresa referência do ramo de construção civil e incorporação. O contrato não teve os valores revelados, mas será até o final da temporada 2024.

A marca vai ficar estampada, ao centro da camisa, entre o escudo do time rubro-negro localizado ao lado esquerdo do peito e a marca fornecedora de material esportivo, a Umbro, que fica ao lado esquerdo.

“É uma parceria muito sólida, que consideramos bem-sucedida e ficamos muito felizes de anunciar mais essa renovação para este ano”, destacou o vice-presidente de marketing, Eduardo Arruda.

“A Moura Dubeux é uma empresa da região, que tem o nosso DNA. E identidade é algo que também buscamos na hora de firmar parcerias. Então não tenho dúvidas que esse novo acerto será extremamente benéfico tanto para o Sport quanto para a Moura Dubeux”, completou o diretor comercial do clube, Alexandre Eguren.

Uma das maiores empresas do mercado de Incorporação e Construção Civil do Nordeste brasileiro, a Moura Dubeux possui sede no Recife, mas também atua em outros cinco estados da região: Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Não é a primeira vez que a empresa realiza uma parceria com o Sport. A primeira aproximação aconteceu em uma partida contra o Flamengo, válido pela 16ª rodada do Brasileirão, em 2021, para estampar as mangas da camisa. Com o sucesso da exposição, a marca optou por estender o vínculo até o final daquela temporada e o renovou para os anos seguintes em 2022 e 2023.

Veja também

Bola de Ouro X1 Brazil define os melhores da temporada de 2023 em noite de gala; veja as categorias