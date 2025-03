Sport anuncia renovação contratual de Marcelo Ajul

A- A+

O Sport anunciou, na tarde desta quinta-feira (13), a renovação contratual do zagueiro Marcelo Ajul. O novo vínculo do prata da casa com o Leão vai até dezembro de 2027. O anterior se encerrava no fim deste ano.

Segundo o clube rubro-negro, "a assinatura com o jogador está inserido na política de valorização e utilização dos jogadores das categorias de base".

MARCELO AJUL de contrato renovado!



O zagueiro teve seu vínculo estendido com o Leão até o fim de 2027! Estamos juntos com você nesta caminhada: https://t.co/A3A1BMGNNX pic.twitter.com/xb3YqF3z2P — Sport Club do Recife (@sportrecife) March 13, 2025

Nesta temporada, o defensor de 22 anos foi acionado em seis oportunidades, todas pelo Campeonato Pernambucano. Quatro delas como titular. Ele contribuiu com um gol diante do Retrô e uma assistência na goleada sobre o Jaguar.

A última vez que Ajul esteve em campo foi no revés rubro-negro, por 1x0, para o Santa Cruz, na primeira fase do Estadual. O clube não descarta um empréstimo de seu ativo. O Athletic, de Minas Gerais, já demonstrou interesse em contar com o futebol do zagueiro.

