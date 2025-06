A- A+

Futebol Sport rescinde com o zagueiro Allyson Atleta disputou oito partidas pelo Leão e agora defenderá as cores do Guarani

O departamento de futebol do Sport anunciou nesta terça-feira (10) a rescisão contratual, em comum acordo, com o zagueiro Allyson. O atleta estava emprestado ao Botafogo-SP e disputou apenas oito jogos com a camisa do Leão.

“O clube agradece ao jogador pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira”, publicou o Sport. Allyson já tem até novo destino: o Guarani, reforçando o time paulista na Série C do Campeonato Brasileiro.

