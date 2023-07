Sport retoma certificado de clube Formador

A- A+

Depois de três anos, o Sport recuperou o Certificado de Clube Formador (CCF). A titulação dada pela CBF tem por objetivo de atestar quais clubes cumprem com os requisitos legais para a devida formação técnica e social de atletas no Brasil. A obtenção deste selo resguarda o clube jurídica e financeiramente, uma vez que assegurará direitos previstos em lei enquanto time atuante na formação dos jogadores.

“O CCF é o reflexo e o reconhecimento do que vem sendo feito na base desde o início do ano passado, com investimentos estruturais, como a reforma no alojamento, que trouxe mais comodidade e bem-estar para os atletas, além de um investimento em mão de obra, com profissionais de ponta”, destacou o presidente do Sport, Yuri Romão.

Segundo a assessoria rubro-negra, em 2022, o clube investiu aproximadamente R$ 3,4 milhões no departamento de futebol de base, um recorde para o Sport. E que para o período de 2023, a expectativa é de que R$ 4 milhões sejam implementados.

“Esse acréscimo previsto para este ano é um incremento significativo e um reconhecimento que o Clube entende a base da pavimentação do futuro do Sport. Isto é: o investimento no desenvolvimento e formação de atletas é o que vai elevar o patamar do Sport”, concluiu o coordenador geral da base, João Marcelo.

Seleto Grupo

Com a obtenção do certificado, o Sport é o segundo clube de Pernambuco a garantir o documento e se junta ao Retrô. No Nordeste, apenas outros quatro clubes fazem parte do grupo de clubes formadores, caso do Bahia de Feira, Bahia, Fortaleza e Ceará.

Veja também

Justiça Acusado de arremessar garrafa em torcedora pode ter prisão revogada