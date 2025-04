Sport poderá contar com três retornos diante do Fluminense, pelo Brasileirão

A- A+

Em meio à pressão por resultados positivos no comando do Sport, o técnico Pepa poderá contar com alguns retornos para a partida do próximo sábado (3), diante do Fluminense, no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. O lateral-esquerdo Dalbert e o atacante Pablo estão recuperados de lesões. Rivera é mais um que volta a ficar à disposição.

Contra o Tricolor das Laranjeiras, Dalbert pode fazer sua estreia nesta edição da Série A. A última aparição do lateral foi diante do Retrô, no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, em 22 de março. Desde então, o jogador vinha tratando uma lesão na panturrilha direita.

Pablo, por sua vez, estava fora de combate por conta de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, sofrida ainda no primeiro tempo da derrota para o Vasco, pela terceira rodada do Brasileiro. Como Gonçalo Paciência está entregue ao departamento médico tratando a coxa, o camisa 92 pode até aparecer na formação titular. Arthur Sousa é outra opção para o setor.

Rivera, por sua vez, está de volta ao time depois de cumprir suspensão automática pelo acúmulo de amarelos diante do Fortaleza. Zé Lucas foi o escolhido por Pepa para atuar no lugar do colombiano na última partida.

Além de Paciência, quem também está entregue ao DM rubro-negro é o meio-campista Sérgio Oliveira. Contra o Corinthians, o português voltou a sentir a posterior da coxa direita e ficou de fora da partida com o Fortaleza. No treino desta terça-feira (29), o atleta apareceu no gramado do CT, mas fez um trabalho físico de forma isolada e tem chances de ser relacionado para o compromisso do final de semana.

