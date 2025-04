A- A+

Campeonato Pernambucano Sport e Retrô definem campeão do Pernambucano nesta quarta (2); veja onde assistir Bola rola às 21h30, na Ilha do Retiro; Leão joga pelo empate para ficar com a taça

O Campeonato Pernambucano será o último, entre os principais do País, a conhecer seu campeão. No duelo entre Sport e Retrô, o maior campeão do Estadual terá a possibilidade de aumentar sua coleção de taças ou a Fênix irá celebrar uma conquista inédita, na Ilha do Retiro. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30, com o Leão jogando pelo empate para ficar com o título pela 45ª vez em sua história.

Depois do revés por 3x2, como mandante, na Arena de Pernambuco, cabe ao Retrô correr atrás do prejuízo para ser campeão. Para conseguir o feito durante os 90 minutos, o clube de Camaragibe precisa derrotar o Sport por pelo menos dois gols de diferença. Vitória da Fênix por apenas um gol de vantagem faz com que a final seja definida nos pênaltis.

Enquanto o Sport só teve dois dias de preparação para o compromisso desta quarta-feira, o Retrô teve a semana livre para focar única e exclusivamente no confronto. No último sábado, o Leão estreou na Série A com empate sem gols no Morumbis. A Fênix só entra em campo pela Série C no final de semana do dia 12 de abril.

Em meio ao pouco tempo de trabalho, o meia do Sport, Lucas Lima, salientou que o grupo está preparado para a decisão. Ainda segundo o camisa 10, a primeira partida na Arena de Pernambuco deixou lições para o grupo rubro-negro.

"A gente já está acostumado com essa sequência de jogos. Sabemos da responsabilidade do jogo de amanhã, foram duas sessões de bom trabalho tático, onde o professor falou bastante sobre o que temos que fazer no jogo. Estamos preparados", enfatizou.

"Espero uma guerra! O primeiro jogo foi muito difícil, onde tivemos que batalhar muito para sair com a vantagem. Mas não podemos colocar a vantagem no bolso e ficar em cima dela. Temos que ser o Sport aguerrido do último jogo. Com a bola teremos qualidade, mas acredito que temos que ter humildade sem ela", falou o jogador.

Do lado da Fênix, o lateral-direito Gedeílson acredita que erros não podem ser cometidos na Ilha do Retiro, caso o grupo queira sair de campo com o título inédito para o Retrô.

O jogador não esconde a força do adversário, mas destaca a entrega do elenco ao longo da semana para reverter a desvantagem. Apesar de anunciar a contratação do técnico Milton Mendes, o time será dirigido, mais uma vez, pelo auxiliar Wires Souza.

"Quando se trata de final, o único resultado que importa é a vitória. O Retrô não pensa diferente. Claro, sabemos da dificuldade, da qualidade do outro lado, mas trabalhamos muito na semana para conseguir a vitória", iniciou o camisa 2.

"Em final não se pode dispersar um minuto. Tivemos o exemplo até na final, então vamos muito preparados. É um jogo que não se pode ter margem de erro. No primeiro, a gente teve, mas não podemos mais errar. Sabemos da importância do jogo, e quem errar menos estará mais perto do título", seguiu.

Escalação

Se do lado do Retrô, Wires Souza não deverá ter ausências para o derradeiro duelo, no Sport o técnico Pepa terá uma dor de cabeça na lateral esquerda. O treinador não poderá contar com Igor Cariús, que segue protocolo de concussão, e Dalbert ainda se recuperando de lesão na panturrilha direita. Assim, a expectativa é que Chico seja deslocado para fazer a função. Rafinha, do sub-20, é outra opção para o setor.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Lenny Lobato e Pablo. Técnico: Pepa.

Retrô

Fabian Volpi; Gedeílson, Claudinho, Rayan Ribeiro e Luiz Henrique; Richard Franco, Júnior Fialho, Fabinho, Radsley e Maycon Douglas; Fernandinho. Auxiliar técnico: Wires Souza.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Paulo Cesar Zavonelli (Fifa-MG)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Fernanda Nandrea Gomes (Fifa-MG)

VAR: Tiago Nascimento (PE)

Transmissão: TV Globo e Canal GOAT.

