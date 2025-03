Sport vence Retrô em jogo de cinco gols e larga na frente na final do Pernambucano

A- A+

O Sport deu um importante passo para conquistar o 45º título pernambucano de sua história. O Leão chegou a abrir 2x0, viu a Fênix empatar, mas contou com o oportunismo de Pablo para bater o Retrô, por 3x2, em jogo de ida da final do Pernambucano, neste sábado (22), na Arena de Pernambuco.

Mais de 13 mil torcedores estiveram presentes no estádio. A partida de volta, na Ilha do Retiro, ainda terá a data definida pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

Do lado do Retrô, o discurso adotado ao longo da semana era de "chegar vivo" no duelo derradeiro na casa leonina. A postura em campo até demonstrou tal estratégia. Apesar da inferioridade técnica, a Fênix não ficou esperando para jogar no erro do Sport.

Ainda aos quatro minutos, foi do time de Wires Souza a primeira oportunidade da partida. Maycon Douglas desarmou João Silva, avançou em velocidade e chutou à direita da meta de Caíque França.

A postura da Fênix fazia com que o time deixasse espaços para o Sport jogar. E foi em uma das brechas cedidas pelo adversário que Lucas Lima achou Hereda na direita, ainda aos oito jogados. Livre, o lateral cruzou e Lenny Lobato finalizou de peito. No meio do caminho, a bola desviou em Richard Franco e enganou Fabian Volpi. A arbitragem anotou gol contra do volante azulino.

Com a partida com um ritmo já menos intenso, Hereda, pelo Sport, e Radsley, pelo Retrô, tentaram de fora da área, mas pararam em Volpi e Caíque França, respectivamente.

Aos 35 minutos, Cariús recebeu de Sérgio Oliveira e foi derrubado na área por Gedeílson. Após o pênalti marcado por Bruno Arleu de Araújo, Lucas Lima bateu firme, Volpi até chegou a acertar o canto, mas não evitou o segundo gol rubro-negro.

Empate relâmpago

Na volta do segundo tempo, Wires Souza realizou duas mudanças: Gustavo Salomão e Jonas, nas vagas de Luiz Henrique e Richard Franco. As alterações não deixaram a Fênix mais ofensiva, mas deram um novo gás na lateral esquerda e na cabeça de área.

Precisando correr atrás do prejuízo, a etapa complementar não poderia ter começado melhor para o Azulão, que aproveitou o fato do Sport ter voltado cochilando do vestiário. Ainda aos dois minutos, Radsley cobrou escanteio da direita e Fernandinho cabeceou no canto para descontar. Sem diminuir o ímpeto, ao Azulão foi empatou logo em seguida, aos cinco.

Fernandinho carregou a bola e tocou para Radsley. Livre, o camisa 8 chutou firme da entrada da área, no canto direito de Caíque França, para recolocar os donos da casa no jogo.

Logo após o tento sofrido, Pepa resolveu acionar Carlos Alberto, no lugar do apagado Romarinho, e Pablo, na vaga de Lobato, no intuito de ganhar um atacante de referência dentro da área. Buscando se reencontrar na partida, a primeira boa chance do Sport no segundo tempo saiu dos pés do camisa 92. Aos 21, Hereda cruzou e Pablo cabeceou para defesa de Volpi. No rebote, o próprio centroavante ficou com a sobra, mas parou em grande intervenção do goleiro azulino.

Truncado, o confronto passou a ficar aberto na reta final. Aos 39, Radsley invadiu a área pela direita, mas chutou por cima da meta de Caíque França. No minuto seguinte, a resposta rubro-negra veio sem titubear. Claudinho cabeceou para o chão na frente de Pablo. Mesmo caído, o atacante girou e finalizou no cantinho para dar a vitória ao Rubro-negro.

Ficha do jogo

Retrô

Fabian Volpi; Gedeílson (Denilson), Claudinho, Rayan Ribeiro e Luiz Henrique (Gustavo Salomão); Fabinho, Richard Franco (Jonas) e Radsley; Fernandinho (Gledson), Maycon Douglas e Júnior Fialho (Lucas Grafite). Técnico: Wires Souza.

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Rivera, Sérgio Oliveira (Fabricio Domínguez) e Lucas Lima; Chrystian Barletta (Gustavo Maia), Romarinho (Carlos Alberto) e Lenny Lobato (Pablo). Técnico: Pepa.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (FIFA-PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Richard Franco (contra), aos 8', Lucas Lima, aos 37' do 1T, Pablo, aos 40' do 2T (SPT); Fernandinho, aos 2', Radsley, aos 5' do 2T (RET)

Cartões amarelos: Rayan Ribeiro, Maycon Douglas (RET); Fabricio Domínguez (SPT)

Público: 13.233 torcedores

Renda: R$ 518.740,00

