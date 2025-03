Sport e Retrô decidem título do Campeonato Pernambucano; confira retrospecto

A- A+

Pela segunda vez na história, Sport e Retrô disputarão o título do Campeonato Pernambucano. Neste fim de semana, as equipes eliminaram Santa Cruz e Maguary, respectivamente, nas semifinais, repetindo o encontro decisivo que ocorreu em 2023, ano em que a taça ficou com o Leão. O duelo de ida será dia 22 de março, na Arena de Pernambuco. A volta é dia 26 do mesmo mês, na Ilha do Retiro.









Retrospecto

No histórico geral de confrontos, o Sport soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Há dois anos, o Leão faturou o Estadual em cima do Retrô ao ganhar os dois embates decisivos, com um 2x1 na Arena de Pernambuco e 2x0 na Ilha do Retiro.

Neste ano, Sport e Retrô empataram em 1x1 na Ilha do Retiro, no primeiro turno. Os rubro-negros terminaram a etapa de pontos corridos em quarto, com 16 pontos, enquanto o adversário ficou em sexto, com 13. Ambos tiveram que passar pelas quartas de final. O Leão eliminou o Decisão, por 3x0, em casa. Já a Fênix superou o Náutico nas penalidades, após 0x0 no tempo normal, nos Aflitos.

Nas semifinais, o Sport disputou o Clássico das Multidões contra o Santa Cruz. O Leão venceu por 2x0, na Ilha do Retiro, e por 1x0, no Arruda. Já o Retrô venceu o Maguary na ida, por 2x1, na Arena de Pernambuco. Na volta, que ocorreu curiosamente no estádio dos rubro-negros, cedido para o Time de Bonito, triunfo pelo mesmo placar.

“Tenho um sonho: ser campeão na Ilha do Retiro. Para mim, como torcedor do Sport, seria histórico e emocionante. O Sport já tem 44 títulos, deixa um pra mim”, disse o presidente do Retrô, Laércio Guerra, em entrevista ao canal GOAT.

O Sport busca o sexto tricampeonato seguido da história. A última vez foi na sequência 2006-2008, que posteriormente se transformou em penta, até 2010. Já o Retrô tenta uma conquista inédita no Estadual. Além do vice em 2023, o clube também perdeu o título no ano anterior, para o Náutico, nas penalidades.

“Faltam dois jogos para sermos tricampeões. Vamos atrás disso com tudo, com muita humildade”, afirmou o técnico Pepa, após eliminar o Santa Cruz. O Leão, aliás, chega à final após perder os dois clássicos que fez na primeira fase, diante do próprio Tricolor e do Náutico. O treinador, porém, deu o recado. “Isso (campeonato) não é como começa, é como acaba”.

Consolação

Para Maguary e Santa Cruz, o prêmio de consolação é a classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 - isso se o Tricolor não conseguir o acesso à C em 2025. Aliás, se a Cobra Coral e o Central, que também está na terceira divisão, subirem, outros dois pernambucanos ganharão lugar na quarta divisão: Decisão e Jaguar.

O Santa também terá no ano que vem a Copa do Brasil. Em compensação, eliminado nas quartas de final do Estadual, o Náutico só disputará o mata-mata nacional em 2026 se for campeão. O clube está atualmente na terceira fase da competição, aguardando o próximo adversário.

Veja também