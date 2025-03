Sport vive expectativa de retornos de centroavantes para final contra o Retrô

A- A+

Passado o revés para o Vitória, pela Copa do Nordeste, em Salvador, o Sport volta suas atenções para o Campeonato Pernambucano. Neste sábado (22), às 16h30, o Leão encara o Retrô, na Arena de Pernambuco, pelo duelo de ida da decisão. Para o confronto, o técnico Pepa vive a expectativa de ter o retorno de, pelo menos, um centroavante.

Antes do Rubro-negro entrar em campo na noite da última quarta-feira (19), no Barradão, o Sport informou que Gonçalo Paciência e Pablo eram os mais novos jogadores entregues ao departamento médico. Enquanto o português virou baixo por conta de um desconforto na coxa direita no último treino antes da partida, Pablo esteve fora da relação devido a um incômodo no joelho direito.

Para o embate com a Fênix, a tendência é que Pablo esteja liberado para atuar, uma vez que não preocupa os médicos rubro-negros. Paciência, por sua vez, passará por exames para saber o grau da lesão e seguirá sendo acompanhado de perto pelo DM leonino.

Sem a dupla contra o Vitória, Pepa promoveu a estreia do jovem atacante Arthur Sousa, contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino. O jogador de 21 anos, no entanto, não foi contratado a tempo de disputar o Estadual. No Barradão, Lenny Lobato foi acionado no segundo tempo na vaga de Sousa e atuou como a referência ofensiva.

Outros lesionados

Além de Paciência e Pablo, o lateral-esquerdo Dalbert está em processo de transição física, após lidar com uma lesão no músculo adutor do quadril esquerdo. O meia-atacante Titi Ortiz trata uma lesão na panturrilha esquerda e o argentino Rodrigo Atencio segue se recuperando de uma fratura no pé esquerdo.

