Futebol Sport reverte pena e poderá ter torcida nos primeiros jogos do Campeonato Pernambucano Leão havia sido punido com a perda de dois mandos de campos após objetos serem atirados em campo durante clássico contra o Náutico

O Sport poderá contar com a presença dos seus torcedores na Ilha do Retiro nos dois primeiros jogos do Campeonato Pernambucano em 2026.



A informação, divulgada na noite dessa sexta-feira (2), confirmou que o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PE) acatou o pedido do departamento jurídico do clube e reverteu a punição aplicada que proíbia a presença da torcida nas primeiras partidas do torneio.



A pena de perda de dois mandos de campo foi revertida em medida de interesse social. O Leão realizará doações a duas instituições de caridade no valor de R$ 5 mil.

Com a decisão, a torcida rubro-negra está liberada para comparecer na Ilha do Retiro contra o Retrô e o Decisão, pela segunda e quarta rodada do Estadual, respectivamente.



A estreia do Sport no Campeonato Pernambucano será contra o Jaguar no próximo sábado (10), às 17h, na Arena de Pernambuco.



Já primeiro compromisso do Leão em casa está marcado para o dia 14 de janeiro, em duelo com o Retrô, às 21h30, na Ilha do Retiro.

A condenação do Sport ocorreu em decorrência do arremesso de objetos no campo após derrota em um clássico contra o Náutico.



Válido pelo Campeonato Pernambucano 2025, o jogo foi realizado no dia 15 de fevereiro, na Ilha do Retiro.





