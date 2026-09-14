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Sport Sport reverte punição de Kervin Andrade e atacante fica à disposição para estrear pelo clube Jogador de 21 anos chegou ao clube com uma sanção de três partidas a serem cumpridas

O Sport informou, na tarde desta segunda-feira (14), ter conseguido reverter a punição que deixava o atacante Kervin Andrade fora dos próximos três compromissos do clubes na Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 21 anos tinha recebido uma punição de sete jogos no futebol israelense, quando defendia o Maccabi Tel Aviv. Ele se envolveu em uma briga generalizada durante a final da Taça de Israel. Após cumprir quatro partidas, o atleta teria que ser ausência dos três próximos jogos do Leão.

Agora, com a decisão favorável junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Sport terá que pagar R$ 45 mil (R$ 15 mil por cada jogo).

"Com a decisão, o jogador está liberado para atuar e não precisará cumprir as partidas de suspensão remanescentes do período em que atuou no futebol israelense. A sanção disciplinar foi convertida em medida de interesse social e clube efetuará o pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para que o atleta fique à disposição da comissão técnica rubro-negra para os próximos compromissos na Série B", informou o Sport.

Diante da liberação, Kervin Andrade fica à disposição de Mariano Soso para o confronto diante do CRB, agendado para esta terça-feira (15), às 21h, no Rei Pelé, pela 28ª rodada da Segundona.

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