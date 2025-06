A- A+

Futebol Sport: Ricardo Luiz deixa clube e Carlos Brazil assume departamento de futebol da base Novo responsável pela pasta vinha desempenhando o papel de gerente de futebol do profissional

As categorias de base do Sport vão passar por uma mudança no comando. Nesta quarta-feira (12), o clube anunciou que Carlos Brazil, então gerente de futebol profissional, será o responsável por assumir o departamento de futebol das categorias inferiores.

Ele fica no lugar de Ricardo Luiz, que estava na Ilha do Retiro desde o início do ano passado, e foi um dos responsáveis pelo processo de transformação e profissionalização da base rubro-negra.

Aos 44 anos, Carlos Brazil acumula vasta bagagem em trabalhos nas divisões de base e tem no currículo passagens por times como Vasco, Corinthians, Flamengo e Botafogo, além de ser o atual presidente do Movimento dos Clubes Formadores

