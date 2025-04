A- A+

Rubro-negro Sport não contará com Rivera para o clássico diante do Fortaleza; confira provável substituto Duelo de leões nordestinos acontece neste sábado (27), às 20h, na Ilha do Retiro

O Sport não terá à disposição o volante Christian Rivera diante do Fortaleza, no próximo sábado (27), em duelo válido pela 6ª rodada da Série A, na Ilha do Retiro. Suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, o colombiano deixará uma lacuna difícil de substituir: de ser o ‘termômetro’ no meio-campo.

Titular absoluto desde que chegou ao Recife em fevereiro, Rivera tornou-se um esteio no meio-campo rubro-negro. Cumprindo a suspensão automática, essa será apenas a segunda partida em que o atleta não estará em campo desde que foi contratado, a outra foi diante da derrota para o Altos, na Copa do Nordeste, há quase um mês.

Líder em estatísticas defensivas e em passes completos, Rivera cumpre função fundamental no plano tático do técnico Pepa. Segundo o Sofascore, aplicativo de estatísticas de futebol, o camisa 14 tem média de 2.6 desarmes por jogo no Brasileirão e é o atleta rubro-negro com melhor percentual de passes certos, completando cerca de 90% das tentativas.

Substituto

Apesar de características diferentes, o tende a estar bem servido na posição. Substituto do próprio Rivera nas duas últimas partidas, Zé Lucas aparece como o provável nome na escalação titular contra o Fortaleza.

Após retornar com o título do Sul-Americano sub-17 com a Seleção, o garoto de 17 anos continua aparecendo com boa presença dentro de campo, mesmo em jogos como da Série A. No último jogo contra o Corinthians, o camisa 58 foi muito responsável pela pressão final, ainda que o Leão tenha saído com a derrota por 2x1, em Itaquera.

Zé Lucas deve receber oportunidade como titular diante do Fortaleza - Cristiano Abrahão/Sport Recife

Pressionado

Lanterna até aqui na Série A com apenas um ponto, o Leão buscará o primeiro triunfo no clássico contra o Fortaleza. Pressionado para transformar os recortes de bom futebol em resultado, o técnico Pepa pode produzir mais algumas mexidas: o retorno de Lucas Lima ao titular e uma possível entrada de Atencio entre os 11, dando mais ofensividade. Domínguez corre por fora como opção.

Por outro lado, o Sport ainda conta com uma longa lista de desfalques. O zagueiro Rafael Thyere e o lateral Dalbert seguem em transição física, enquanto o atacante Pablo ainda trata lesão no adutor. Desses, o mais próximo de retornar é o lateral-esquerdo Igor Cariús, podendo encerrar a série de improvisações no setor.



Veja também