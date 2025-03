Sport roda menos o time titular e cresce em produção dentro de campo

A- A+

O Sport parece estar mais próximo do seu time ideal. No último sábado (08), na Ilha do Retiro, o Leão controlou bem e venceu o Santa Cruz por 2x0, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano. Parecendo estar mais próximo da espinha dorsal do equipe, o técnico Pepa vem produzindo menos alterações no 11 inicial rubro-negro e o time vem dando respostas em campo.

Nos momentos de maior pressão até aqui na temporada, principalmente após a queda na Copa do Brasil, uma das maiores críticas ao trabalho de Pepa à frente do Sport era a falta de um time base. Nas 14 partidas que o Leão da Ilha do Retiro fez com o elenco principal até aqui, em nenhuma oportunidade a escalação foi repetida.

Externado de maneira pública e com o respaldo da direção de futebol, o Sport vem implementando um rodízio jogo após jogo, visando o desenvolvimento físico dos atletas e a prevenção de lesões. Embora, isso tenha gerado queixas do torcida pela falta de entrosamento e do desenvolvimento de um plano de jogo.

Contudo, principalmente no recorte das últimas três partidas, o time titular rubro-negro apresentou algumas manutenções, ainda que o treinador não tenha admitido. Além dos titularíssimos Caíque França e Lucas Lima, algumas duplas parecem estar se formando em diferentes setores do campo, criando a sustentação necessária para o time.

Espinha dorsal

No miolo de zaga, Chico e João Silva produziram duas partidas seguras contra CRB e Santa Cruz. Ditando todo o ritmo de construção e dominando melhor o meio-campo, Rivera e Sérgio Oliveira jogaram juntos nas últimas três partidas e devem formar a dupla de volantes titular na temporada. No ataque, Lenny Lobato e Paciência iniciaram em quatro dos últimos cinco jogos.

Mais um vez, após o Clássico das Multidões, o técnico Pepa citou a importância de rodar a minutagem do elenco rubro-negro e que isso é pensando no futuro da equipe. "Conseguimos evoluir. Era uma questão de condição física, que foi trabalhada lá atrás e pensada no médio prazo. Não estávamos em condições de repetir os 11 constantemente, era impossível", afirmou.

Em disputa



Dessa forma, usando o atual plano tático como base, restam poucas vagas em aberto para o restante da temporada. Nas laterais, Pepa ainda não encontrou um titular absoluto. Na esquerda, Dalbert e Carius ainda estão se revezando. Na direita, Hereda, Matheus Alexandre e Di Plácio fazem o mesmo.

Por fim, as pontas também são uma incógnita, principalmente pelo lado esquerdo, onde Gustavo Maia e Carlos Alberto estão produzindo um rodízio maior. Por mais que Lobato venha entregando gols e produção neste início de ano, Barletta e Atencio, quando saudáveis, podem entrar forte nessa briga.

O Leão volta a campo no próximo sábado (15), às 16h30, no Estádio do Arruda, pela partida de volta da semifinal do Pernambucano. O Sport pode perder por até um gol de diferença que avança à fase. Derrota por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Mudanças nos últimos cinco jogos



Jogo 1 para o Jogo 2 (Petrolina vs. Operário-VG): 6 mudanças (defesa, meio-campo e ataque)

Jogo 2 para o Jogo 3 (Operário-VG vs. Decisão): 6 mudanças (defesa, meio-campo e ataque)

Jogo 3 para o Jogo 4 (Decisão vs. CRB): 3 mudanças (defesa e meio-campo)

Jogo 4 para o Jogo 5 (CRB vs. Santa Cruz): 4 mudanças (defesa, meio-campo e ataque)



