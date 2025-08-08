A- A+

Sport Sport recusa investida do Newell's Old Boys por Rodrigo Atencio Meia-atacante de 23 anos chegou ao Leão no início desta temporada

O Sport recusou, nesta sexta-feira (8), uma investida do Newell's Old Boys, da Argentina, pelo meia-atacante Rodrigo Atencio. Aos 23 anos, o atleta chegou à Ilha do Retiro nesta temporada.

A informação foi divulgada inicialmente pelo portal NE45 e confirmada pela Folha de Pernambuco. A ideia do clube argentino era contar com o ativo leonino por empréstimo, sem uma compensação financeira.

Vale lembrar que Atencio tem vínculo firmado com o Sport até dezembro de 2029, após o Leão investir um valor na casa dos R$ 12 milhões por 50% de seus direitos econômicos junto ao Independiente, da Argentina. O clube pernambucano ainda tem obrigação de comprar mais 30% do passe do jogador, em caso de cumprimento de metas estabelecidas em contrato.

Com a camisa do Sport, Rodrigo Atencio entrou em campo 18 vezes ao longo da temporada. São três gols marcados e uma assistência para o camisa 20. Diante do Bahia, na rodada passada, o argentino foi titular na vaga do então suspenso Lucas Lima.

Veja também