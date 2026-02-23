A- A+

Futebol de base Sport assina contrato profissional com Ruan Melo, após participação na Copinha O atleta, nascido em 2009, já faz parte do elenco sub-20 dos Leões da Base

O Sport, por meio do departamento de base, anunciou a assinatura do primeiro contrato profissional do atacante Ruan Melo, nascido em 2009, nesta segunda-feira (23).

Destaque dos Leões da Base na Copinha deste ano, o jogador marcou o gol que abriu o placar na vitória por 3×0 sobre o Mirassol, resultado decisivo na campanha rubro-negra no torneio. Seu novo vínculo vai até 2028.

Natural do Recife e no Sport desde os 12 anos, Ruan construiu trajetória de identificação com o clube e já coleciona conquistas importantes nas categorias de base.

O atleta foi campeão pernambucano sub-13 com gol na final contra o Náutico, campeão pernambucano sub-15 em 2024 com gol na decisão diante do Retrô e, no mesmo ano, também levantou a Copa Pernambuco sub-15.

Em 2025, conquistou a Copa Pernambuco sub-17 e contribuiu para a campanha que levou o Sport até as quartas de final da Copa do Brasil sub-17.

Ruan Melo está no Sport desde os 12 anos. Foto: Rafael Vieira/SCR.

A temporada passada marcou o primeiro ano de Ruan no sub-17, com desempenho decisivo: foram nove gols pela categoria em 2025, consolidando o atacante como um dos nomes de destaque do elenco.

Em 2026, mesmo ainda com idade para atuar no sub-17, o atleta foi promovido ao sub-20.

Felipe Sitônio, executivo dos Leões da Base, valorizou a assinatura como reconhecimento do processo de formação e do vínculo do atleta com o Sport.

“O contrato do Ruan é a materialização de um caminho construído com trabalho, desempenho e identificação. Ele é um atleta da nossa casa, recifense, que entende o peso do Sport e vem entregando dentro de campo desde as primeiras categorias. A gente fica muito feliz em ver um jogador com esse perfil dar esse passo, porque reforça o que o clube busca. Formar, valorizar e projetar talentos com DNA rubro-negro”, disse.

Ruan Melo comemorou o momento e destacou a ligação com o clube desde a chegada à base.

“É um sonho assinar meu primeiro contrato profissional com o Sport. Eu cheguei aqui com 12 anos e vivi muita coisa com essa camisa, com títulos, finais e momentos marcantes. Vou seguir trabalhando muito para evoluir, aproveitar essa oportunidade no sub-20 e honrar o clube que me formou e que eu tenho orgulho de representar”, projetou.

