Sport: rubro-negros convocam torcida em primeiro jogo na Ilha em 2026

Um reencontro para apagar o passado e focar no presente. Nesta quarta-feira (14), o Sport volta à Ilha do Retiro pela primeira vez em 2026 após uma temporada amarga no ano passado, com o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. O compromisso atual é perante o Retrô, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Novamente com o time sub-20, os rubro-negros contam com o apoio da torcida para vencer a primeira na competição.









“A torcida do Sport é diferente, empurra verdadeiramente o time. Contamos com esse apoio. Nós precisamos muito e nosso desejo é ver o estádio lotado, com a torcida apoiando, sendo nosso combustível dentro de campo”, afirmou o técnico Alexandre Silva.



Os atletas do time sub-20, que seguem jogando no time principal enquanto os profissionais estão em fase final de preparação física, corroboram o discurso do treinador.



“A gente acredita que a torcida vai nos apoiar para sairmos com a vitória. Já fiz alguns jogos no profissional e isso me dá um pouco mais de calma nessas partidas”, afirmou o lateral-esquerdo Rafinha.



“Sou um dos mais experientes do time. Ano passado, eu fui para alguns jogos da Série A. Passo para eles que é normal ficar nervoso nos jogos, mas tento dar todo o suporte possível, com liderança para eles desempenharem um bom futebol”, declarou o goleiro Adriano.

