Sport Sport: saída de Rafael Thyere é oficializada com acordo entre as partes Zagueiro e capitão deixa o clube após seis temporadas, com 267 jogos e seis conquistas no currículo

O Sport Club do Recife oficializou, nesta semana, a saída do zagueiro e capitão Rafael Thyere. A decisão foi tomada em comum acordo entre o atleta e o clube, que informou que irá cumprir integralmente os encargos trabalhistas referentes ao exercício de 2025.

Decisão definida em comum acordo

De acordo com o comunicado divulgado pelo Sport, a rescisão contratual ocorreu de forma consensual. Com isso, o clube assegura o pagamento das obrigações previstas em contrato, encerrando oficialmente o vínculo com o defensor.

Trajetória de Rafael Thyere no Sport

Rafael Thyere chegou ao Sport em 2019 e permaneceu no clube por seis temporadas. Ao longo desse período, disputou 267 partidas com a camisa rubro-negra. O zagueiro participou de momentos importantes da história recente do clube, como a conquista de quatro títulos do Campeonato Pernambucano e dois acessos à Série A do Campeonato Brasileiro.

Papel como capitão e liderança em campo

Durante sua passagem pela Ilha do Retiro, Thyere assumiu a braçadeira de capitão e foi presença constante no elenco. Sua atuação esteve concentrada no setor defensivo, sendo utilizado em diferentes temporadas como titular e referência da equipe dentro de campo.

Encerramento do vínculo e próximos passos

Com a saída oficializada, Rafael Thyere fica livre para dar sequência à carreira em outro clube. O Sport, por sua vez, encerra um ciclo iniciado em 2019 e passa a planejar o setor defensivo para a continuidade da temporada.

