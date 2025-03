A- A+

Futebol "Será uma guerra", projeta Cariús antes do Clássico das Multidões contra o Santa Cruz Lateral-esquerdo avaliou desempenho do Leão nos últimos embates diante do Tricolor e prega foco para conseguir vaga na final

O terceiro e último Clássico das Multidões de 2025 está prestes a acontecer. Neste domingo (16), no Arruda, o Santa Cruz recebe o Sport, pelo duelo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. Nos dois primeiros embates, um triunfo de cada lado, com o Tricolor vencendo na primeira fase o Leão ganhando no jogo de ida da etapa que antecede a decisão. Confrontos que o lateral-esquerdo Igor Cariús tirou aprendizados antes do embate que fecha de vez a série de enfrentamentos.





“No primeiro jogo, a gente não foi bem, mesmo dominando a parte total lá (no Arruda) Não fomos bem principalmente no quesito a entrega. Foi muito aquém do que é a nossa equipe. Já no de agora, em casa, entendemos o que é o clássico. Entramos concentrados, com faca nos dentes. É isso que vamos levar para amanhã. Todo mundo está ciente e concentrado para jogar”, afirmou.

No jogo da ida, na Ilha do Retiro, o Sport venceu por 2x0 e agora pode até perder por um gol de diferença que ainda assim avança para a final. Se for derrotado por dois, a decisão vai para as penalidades. Por mais, o Santa Cruz elimina o rival e vai brigar pelo título estadual.

“É uma guerra. Clássico é foco total e a gente não vai enfrentar um jogo fácil. Passamos para alguns atletas a importância desse jogo, do que é esse clássico aqui para a gente, para o clube e para o nosso torcedor”, reforçou.

