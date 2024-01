A- A+

Teste Sport x Santa Cruz pode ter torcida mista se "passar em teste" na quarta, segundo presidente da FPF Os dois rivais vão entrar em campo como mandantes no mesmo dia pela segunda rodada do Estadual com intervalo de duas horas e meia

O primeiro Clássico das Multidões de 2024 só vai acontecer no próximo sábado (20), mas as movimentações envolvendo Sport e Santa Cruz já iniciaram- principalmente com a questão das torcidas. Nesta quarta-feira (17), ambas as equipes jogam pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. O Leão encara o Retrô, às 19h, na Arena de Pernambuco; enquanto a Cobra Coral recebe o Flamengo de Arcoverde, às 21h, no Arruda.

A situação das duas principais torcidas de Pernambuco jogarem no mesmo dia como mandantes é rara e levanta dúvidas sobre a questão da segurança. De acordo com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, os confrontos estão mantidos e serão um teste para uma possível liberação de torcida mista no clássico do final de semana.

"Os jogos estão mantidos. Não recebemos nenhuma reclamação. Zero problema para a polícia e para a Federação. Vai ser bom para a gente saber se vai usar torcida única ou mista. Por enquanto, está mantido torcida mista desde que os torcedores se comportem. Se se comportarem mal, eu cancelo", disse o mandatário em rápido contato com a reportagem da Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (15).

Vale lembrar que os Clássicos das Multidões disputados em 2023, pela primeira fase do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro, e pela Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco, tiveram mando de campo do Sport com presença da torcida do Santa Cruz.

Além do Clássico das Multidões do final de semana, a tabela da primeira fase do Estadual reserva ainda Santa Cruz x Náutico, no dia 27 deste mês, e Náutico x Sport, no dia 24 de fevereiro. As equipes ainda podem se encontrar no mata-mata. Segundo Evandro, a situação de cada clássico será analisada antes das partidas.

