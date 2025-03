A- A+

Clássico das Multidões Portugueses brilham, Sport bate Santa Cruz e larga na frente na semifinal do Pernambucano Leão contou com efetividade da dupla Gonçalo Paciência e João Silva para abrir boa vantagem de olho na decisão do Estadual

No primeiro Clássico das Multidões da semifinal do Campeonato Pernambucano, o Sport fez valer o mando de campo e derrotou o Santa Cruz, neste sábado (8). Empurrado pelos mais de 18 mil torcedores na Ilha do Retiro, o Leão fez 2x0 na Cobra Coral e abriu boa vantagem de olho na final do Estadual. Os gols do Rubro-negro foram marcados pelos portugueses Gonçalo Paciência e João Silva.

No próximo sábado (15), o Sport pode perder por até um gol de diferença que se garante na decisão. Ao Tricolor, resta vencer por uma margem de três gols para se classificar. Se derrotar o Leão por dois gols, a vaga será definida nos pênaltis.

O jogo

A estratégia do Santa Cruz estava bem definida e já era de ciência de todos bem antes da partida. Tal como no encontro da primeira fase, fechado, o Tricolor dava campo para o Sport e marcava com todos os homens atrás da linha do meio-campo, no intuito de sair nos contra-ataques.

Com paciência, o Leão girava a bola de um lado para o outro procurando encontrar os espaços. Aos 12, ele apareceu. Carlos Alberto fez jogada pela esquerda e rolou para Lenny Lobato na entrada da área, mas o camisa 77 chutou fraco para fácil defesa de Rokenedy.

Aos 22, de longe, João Silva também tentou. No entanto, foi cinco minutos depois que o Rubro-negro abriu vantagem. Logo após a primeira chegada efetiva do Santa. Gonçalo Paciência recebeu de Lucas Lima na entrada da área e bateu sem muita força de perna esquerda. Após desvio, o goleiro tricolor falhou no lance, a bola bateu na trave esquerda e morreu dentro do gol.

Pouco depois, em boa triangulação com Carlos Alberto e Lucas Lima, Lenny Lobato finalizou na rede pelo lado de fora.

Com a necessidade de correr atrás do prejuízo, o Santa Cruz ficou perto do empate em três ocasiões depois dos 40. Primeiro, Thiaguinho fez bela jogada pela esquerda e parou em boa defesa de Caíque França.

Em seguida, após cobrança de escanteio, William Alves subiu mais que todo mundo e obrigou o goleiro rubro-negro a fazer grande intervenção. Porém, foi aos 45 que aconteceu a melhor oportunidade. João Pedro lançou Thiaguinho nas costas da zaga. O camisa 17 avançou em velocidade, mas na hora de tirar o “10”, isolou a bola cara a cara com o arqueiro leonino.

Superior, Leão amplia

Enquanto do lado do Sport, Dalbert e Paciência se queixaram de dores na coxa e deram lugar a Igor Cariús e Pablo, pelo Santa, Itamar deixou a equipe mais ofensiva. Sacou Lucas Siqueira para a entrada de Matheus Melo e promoveu a estreia de Thiago Galhardo, que entrou na vaga de Vini Moura.

Com muita discussão e reclamação de ambos os lados, o clássico passou a ficar pegado. O Santa pouco oferecia perigo à meta de Caíque França. Do outro lado, entretanto, era o Sport quem tentava ampliar vantagem. Lobato e Gustavo Maia tiveram suas tentativas. João Silva, por sua vez, foi mais feliz. Lucas Lima cobrou escanteio aos 24, Pablo desviou e o zagueiro só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo das redes.

Empurrado pela torcida, o Sport por pouco não construiu vantagem ainda maior. Aos 32, Sérgio Oliveira recebeu cruzamento e finalizou com Rokenedy fora da meta. Israel, sobre a linha, evitou o terceiro.

Ficha do jogo

Sport 2

Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre); João Silva, Chico e Dalbert (Igor Cariús); Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Fabricio Domínguez); Lenny Lobato, Carlos Alberto (Gustavo Maia) e Gonçalo Paciência (Pablo). Técnico: Pepa.

Santa Cruz 0

Rokenedy; Toty (Vinícius Hora), Matheus Vinícius, William Alves e Rodrigues; Lucas Siqueira (Matheus Melo), Balotelli e João Pedro (Jhonatan Ribeiro); Vini Moura (Thiago Galhardo), Thiaguinho (Rafinha) e Israel. Técnico: Itamar Schülle.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Rodrigo Pereira

Assistentes: Humberto Martins e Fernando Antônio

VAR: Tiago Nascimento

Gols: Gonçalo Paciência, aos 27’ do 1T, João Silva, aos 24’ do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Lucas Lima, Lenny Lobato (SPT); Balotelli, Rodrigues (STA)

Público: 18.044 torcedores

Renda: R$ 667.875,00

