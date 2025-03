A- A+

Sport Pepa celebra vitória do Sport diante do Santa Cruz e dispara: "era a resposta que queríamos dar" Leão foi superior ao Tricolor durante todo o jogo e venceu com autoridade por 2x0 no jogo de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro

O Sport teve uma atuação brilhante e venceu com autoridade o Clássico das Multidões por 2x0 diante do Santa Cruz, neste sábado (8), na Ilha do Retiro.

Com gols dos portugueses Gonçalo Paciência, no primeiro tempo, e João Silva, no segundo, o Leão abriu vantagem no confronto de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano, colocando um "pé" na grande decisão. Satisfeito com a evolução da equipe, o técnico Pepa, que ainda não havia vencido um clássico nesta temporada, analisou o desempenho do time.

"Conseguimos evoluir. Era uma questão de condição física, que foi trabalhada lá atrás e pensada no médio prazo. Não estávamos em condições de repetir os 11 constantemente, era impossível. Mesmo com 2 a 0, seguimos buscando o terceiro gol, tanto que acabamos o jogo com o Igor praticamente isolado, e reclamamos porque queríamos mais", iniciou o técnico português.

"Sabemos que temos condições para melhorar. Agora, acima de tudo, era essa resposta que queríamos dar. Temos noção de que a volta será um jogo completamente diferente, contra uma equipe muito forte em casa. Mas hoje não sentimos aquelas dificuldades do primeiro jogo, quando faltou energia e o Santa Cruz foi muito mais efetivo e agressivo do que nós. Hoje foi diferente", completou o treinador.

Superior durante toda a partida, o Sport dominou o rival dentro de campo. A atuação apagada do Tricolor, no entanto, também foi analisada por Pepa. O técnico também destacou a importância do apoio da torcida rubro-negra na Ilha do Retiro.

"Fomos consistentes. No segundo tempo, não me lembro de oportunidades do Santa Cruz. Com o apoio tremendo da nossa torcida, conseguimos vencer. Parecia que o estádio ia explodir. Mas isso também vem muito do que acontece de fora para dentro e de dentro para fora", destacou o comandante rubro-negro.

"Sentimos que a torcida percebeu o que estava acontecendo, e não tiramos o pé, seguimos em busca do terceiro gol. Agora, é preciso ter sempre aquele cuidado, pois é um jogo de ida e volta", finalizou.

O jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano está marcado para o próximo sábado (15), no estádio do Arruda. Com a vantagem construída, o Leão poderá perder por até um gol de diferença. Em caso de empate no placar agregado, a vaga na final será decidida nos pênaltis.

